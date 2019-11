Ousmane Sonko reçu à Tivaoune : « le khalife nous a demandé… » Comme annoncé, Ousmane Sonko, à la tête d’une forte délégation, a été reçu par le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy, hier jeudi.

« Nous avons réitéré salutations et remerciements au khalife général des Tidianes qui les a reçus, et discuter longuement sur beaucoup de choses. Nous avons rappelé les rapports d’excellente qualité avec Tivaouane, comme avec tous les autres foyers religieux, musulmans comme chrétiens, et les liens filiaux à travers notre lignée maternelle, à travers notre arrière grand-père, El Hadji Rawane Ngom, qui est l’un des instigateurs de ce Gamou à côté d’El Hadj Malick Sy », a en effet, déclaré le leader de Pastef à sa sortie d’audience, dans des propos relayés par Igfm.

"Nous avons profité de l’occasion pour rappeler notre démarche et notre posture dans le pays dans le domaine dans lequel nous évoluons. Le khalife a réitéré les conseils qu’il nous a donnés l’année dernière à la même occasion, consistant, tout en respectant notre ligne de mettre en avant les préoccupations de tout homme religieux, c’est-à-dire, sauvegarder la paix et la stabilité du pays. Il a formulé des prières pour nous et magnifié les relations que nous avons avec Tivaouane », a ajouté le député à l'Assemblée nationale.



