Ousmane Sonko "réduit en cendres" Madiambal et avertit les membres de la Société civile qui ont...

Durant son point de presse, Ousmane Sonko a sévèrement taclé Madiambal Diagne. " Je ne veux même pas citer ce menteur qui se carbonise à force de dire des mensonges".



Sans le citer le leader du Pastef a fait allusion à la sortie du Patron du Groupe avenir communication qui a soutenu dans sa dernière chronique que Sonko a eu des mots durs contre Khalifa Sall lors d'une discussion téléphonique et ne prenait plus ses appels téléphoniques. "Ce ne sont que des balivernes", tanche-t-il.



Sur la sortie de Farba Ngom concernant Saliou Sarr, Sonko atteste qu'il ne s'agit que de spéculations. Le leader du Pastef a aussi invité " les membres de la société civile qui ne disent pas la vérité, pour avoir reçu de l'argent du pouvoir, de se taire" .

