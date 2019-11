Ousmane Sonko rend visite à Serigne Saliou Thioune, guide des "thiantacounes"

La source de Dakar24 confie que le nouvel homme fort de la scène politique sénégalaise a longuement échangé avec le digne héritier de Cheikh Bethio Thioune. Il a présenté ses condoléances suite au décès du Cheikh de Serigne Saliou Mbacké.



Dakar24 apprend aussi que plusieurs échanges concernant l’actualité nationale ont aussi eu lieu entre les deux hommes.



Notre informateur allant plus loin renseigne sur dans les discussions, il a été aussi question des relations anciennes entre le défunt Cheikh Bethio Thioune et le père du président Sonko. En effet, on nous apprend le regretté guides thiantacounes a eu à servir avec le père d’Ousmane Sonko dans une même localité à Ziguinchor en tan qu’enseignant. Les deux hommes étaient même liés par une forte amitié.