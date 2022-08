Ousmane Sonko, sans les nommer, avertit TAS et PDF: "Quand on s'abstient, on soutient celui qui a..."

« Chaque opposant a brigué les suffrages des Sénégalais qui leur ont fait confiance. Toute décision que tout opposant prend, ne nous engage point. Mais nous respectons néanmoins leurs décisions. Cela ne doit pas faire beaucoup de bruit », a affirmé Ousmane Sonko qui était face à la presse ce jeudi pour annoncer sa candidature à la Présidentielle 2024.



Ousmane Sonko, comme pour analyser certaines positions et tractations dans la quatorzième législature, s’explique : « Quand on s’abstient, on soutient celui qui a tort », avance le patriote au cours de sa déclaration où il invite les nouveaux parlementaires à faire focus sur les nouveaux chantiers que Yewwi et l’inter-coalition avec Wallu se sont fixé comme objectif.



Sans les nommer, Thierno Alassane Sall et Pape Djibril Fall sont avertis...

