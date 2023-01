Ousmane Sonko se félicite du succès du concert de casseroles

Le leader du Pastef s’est félicité du succès du concert de casseroles à l’heure du discours à la Nation du chef de l’Etat.



A ce propos, Ousmane Sonko remercie les Sénégalais qui ont massivement participé au concert de casseroles. « Tous ensemble, nous avons, à travers cette expression populaire, montré que nous sommes le Peuple », écrit l’édile de Ziguinchor.



A travers ce concert, indique-t-il, « les manifestants ont surtout désigné, sans équivoque et souverainement, la relève qu’ils souhaitent pour ce beau pays ». Ousmane Sonko présente par ailleurs ses meilleurs vœux au peuple sénégalais et prie pour que 2023 soit une année de paix, de santé et de belles perspectives pour le Sénégal.













L'As