Ousmane Sonko soutient les populations de Ngor

Ousmane Sonko a apporté hier son soutien aux populations de Ngor qui affrontent depuis quelques jours les gendarmes pour dénoncer l’accaparement d’un espace du village pour l’érection prochaine d’une brigade de gendarmerie. La tension a été très vive ce mardi puisqu’on a noté de violents affrontements entre gendarmes et populations. Se disant inquiet de cette situation, le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a fait une déclaration spéciale sur le sujet.



Un live d’une douzaine de minutes au cours duquel Sonko a rappelé que les habitants de Ngor réclament un espace d’environ 6800m2. « Ce petit lopin leur a été enlevé pour construire une gendarmerie. La seule réponse de Macky face à la manifestation des populations c’est encore la répression. Les images qu’on voit sont indignes. Ce qui se passe est déplorable. Notre combat n’est pas toujours politique. Ça, c’est également l’objet de notre combat », a indiqué Ousmane Sonko. « On se bat pour des libertés. Nos libertés ne doivent pas être confisquées. Et l’enseignement qu’on tire de cette affaire c’est que, même désarmées, les populations feront face. Il faut que les gens se lèvent pour une résistance plus ferme et plus déterminée. J’appelle les populations de Ngor, Yoff et Ouakam à se solidariser. Nous avons appris qu’une fille est décédée et c’est à vérifier. Si c’est avéré c’est vraiment déplorable. Il faut que Macky arrête. Je lance un appel aux Sénégalais à s’intéresser à ce qui se passe à Ngor», a ajouté le leader de Pastef, rapporte LeTémoin.