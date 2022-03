Ousmane Sonko sur Adji Sarr: "qu'ils ne liquident pas ndawsi, bou karawam manquer, ils vont le faire..."

Dans son speech, Ousmane Sonko n'a pas pris de gants. N'ayant pas prononcé le nom d'Adji Sarr, il a affirmé que si l'on n'y prend pas garde, le régime va la "liquider". Ousmane Sonko qui crie sur tous les toits qu'il a été victime de complot et qu'il ne fait pas l'apologie du viol, estime que c'est l'Etat qui veut banaliser ce fait en trempant dans des calculs dérisoires. Cependant, il avertit: "bou niou raye ndawsi, ils vont la liquider. Je l'ai entendu dire que je veux me suicider (il parle d'Adji Sarr sans la nommer) et si on n'y prête pas garde, ils vont la liquider", a-t-il fermement accusé le régime en place. Pour rappel, Ousmane Sonko a été accusé par Adji Sarr d'abus sexuels, de viols répétitifs entres autres.

