Ousmane Sonko sur Ter: "Il y a une différence de 222 milliards FCFA entre ce qui a été dit et ce qu'il y a réellement"

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Décembre 2017 à 14:10 | | 0 commentaire(s)|

L'Inspecteur des Impôts et Domaines de la Fonction publique, ne rate jamais une occasion pour tirer sur le gouvernement du Président Macky Sall. Selon lui, il faut que les Sénégalais arrêtent de s'autoglorifier sur les réalisations. "Une réalisation est très normale si vous êtes élus, en vous octroyant nos impôts, le nom de notre administration pour que vous puissiez faire des dettes en notre nom, vous donnez un avion, en passant les gens s’arrêtent pour vous laisser circuler ; ce qui reste est de travailler à réaliser", a relativisé le député de Pastef.



A l'en croire, le financement des infrastructures enrichit beaucoup les banques étrangères avec des montages financiers qui posent problème. "Nous pouvons dire que le Sénégal est en train d'importer des infrastructures. La plupart d'entre elles ont été données aux entreprises étrangères pour leur réalisation. Rien que la première tranche du Ter, il y a une différence de 222 milliards FCFA entre ce qui a été dit et ce qu'il y a réellement", a fait remarquer, Ousmane Sonko

