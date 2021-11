Ousmane Sonko vs Adji Sarr: Le Doyen des juges Oumar Maham Diallo fait fi des "menaces mystiques" et hérite du dossier Oumar Maham Diallo est le nouveau Doyen des juges. Il remplace à ce poste le défunt Samba Diallo. Il va hériter aussi du dossier Ousmane Sonko vs Adji Sarr qui pendant depuis plus d'un an.

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Novembre 2021 à 05:41 | | 0 commentaire(s)|

Président de la cour d’Appel de Ziguinchor, Oumar Maham Diallo est nommé à ce poste à l’issue de la réunion du Conseil supérieur de la Magistrature, ce lundi 22 novembre 2021.



Le nouveau Doyen des juges va piloter les huit cabinets d’instruction près le Tribunal de Grande Instance de Dakar.

Mais surtout, il va hériter du fameux et sulfureux dossier qui oppose Ousmane Sonko à Adji Sarr dont on disait que les juges s’en méfiaient pour éviter de supposées foudres mystiques.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos