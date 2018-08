Ousmane Sy, nouveau patron de la police : Un homme de poigne et de rigueur Premier Directeur général adjoint (Dga) à être promu Directeur Général de la Police nationale (Dgpn), Ousmane Sy remplace Oumar Maal admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 1er septembre 2018. Cependant, sa nomination ne surprend aucunement. Vu son profil, c’est un choix qui coule de source.

Le contrôleur général de Police, Ousmane Sy a été promu Directeur général de la Police nationale (Dgpn) par le Président Macky Sall. Né le 1er Juin 1963 à Saint-Louis, il est entré à l’Ecole de Police à l’âge de 23 ans, avec la 23ème promotion comme officier de paix.



Il a été commandant de compagnie à plusieurs reprises, avant de devenir chef de corps du Groupement mobile d’intervention (Gmi), Conseiller technique au ministère de l’Intérieur durant le magistère de Léopold Diouf.



En 2014, sous Anna Sémou Faye, il a été promu Directeur général adjoint (Dga). Nos sources signalent que le nouveau Dgpn a été dans le lot des quatre premiers contrôleurs généraux, du temps d’Abdoulaye Daouda Diallo, avec Satako Diop et Abdoulaye Diagne. Le natif de Saint-Louis a été aussi Commandant opérationnel à la Police centrale, sous les ordres du Commandant Léon Diedhiou dans les années 1990.



L’inspecteur général est sorti du Prytanée Militaire, ce qui lui vaut le surnom « l’enfant » (de troupe) de la part de certains de ses proches. Il est de la même promotion au Prytanée que Birane Wane (Corsair) et du maire de Dakar-Plateau Alioune Ndoye. Il est décrit comme un homme de forte personnalité, direct, un intellectuel de haute facture, doublé d’un « homme de poigne et de rigueur, apte au commandement ».



Détails non négligeables, le Dgpn Ousmane Sy est le premier Dga à être passé Dg, le premier officier de paix promu à ce poste. En général, on choisit dans le lot des Commissaires de Police. Directs (Saliou Diallo, Codé Mbengue, Abdoulaye Niang, Anna Sémou Diouf) ou professionnels (Assane Ndoye, Léopold Diouf).



Père d’une demi-douzaine de bouts de bois de Dieu, il a perdu sa seconde épouse en août 2016, une perte qui l’a beaucoup affecté. En 2011, sous Wade, alors qu’il dirigeait le corps du Gmi, il a été « coincé » à l’Assemblé nationale par un groupe de manifestants. « Au péril de sa vie, en compagnie d’une poignée d’hommes, il a défendu l’hémicycle le fameux 23 Juin 2011. Il y avait l’élève commissaire Jean Claude Sagne et l’agent de Police Pathé Boye », révèle notre interlocuteur.



Toujours à en croire nos sources Ousmane Sy n’a jamais fait de lobbying pour passer Directeur général. Il est pour le respect de la hiérarchie et, est très lié à ses anciens camarades enfants de troupe. Ousmane Sy accepte et reconnaît le mérite ou la valeur de l’autre, qu’il soit plus ou moins gradé. Il compte révolutionner, au sens progressif du terme, la corporation policière.



Nos sources révélaient dans une précédente édition, qu’après le départ d’Anna Sémou Faye, la Présidence de la République avait financé sur le profil d’Ousmane Sy mais ce dernier avait décliné la proposition et jugé mieux de s’effacer pour laisser Maal qui est son aîné de cinq ans, prendre le fauteuil.









