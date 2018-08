Ousmane Tanor Dieng, « Abdoulaye Wade est une bête politique redoutable ! »

On connait la rivalité historique entre le parti socialiste et la Parti démocratique Sénégalais (Pds). Néanmoins, le secrétaire général du Ps considère Me Abdoulaye Wade comme un grand stratège en politique. « Wade est une bête politique redoutable. Mais, je reconnais qu’il n’était pas animé par un désir de vengeance. Avec lui, nous avions un interlocuteur avec qui parler », a déclaré Ousmane Tanor Dieng hier, à l’émission Grand jury de la Rfm.



Le patron des verts de Colobane qualifie Me Wade d’homme « d’une grande générosité, patient, endurant ». Malgré toutes ces vertus, l’actuel président du haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) n’a jamais voulu travailler avec l’homme du 19 mars 2000. Il s’en explique : « en 2000, 1/3 du bureau politique était parti, laissant le Ps dans un état de délabrement total. Il fallait qu’on résiste et reste debout. Avec mes camarades qui sont restés, on voulait se forger une expérience d’opposants, après toutes ses années passées au sein du pouvoir ».



Par ailleurs, Ousmane Tanor Dieng a bouclé son mandat de 4 ans comme secrétaire général du Ps depuis juin dernier. Cependant, le Maire de Nguéniéne, qui avait promis de céder la place aux jeunes après l’élection présidentielle de 2012, n’est plus dans de telles dispositions. « Ma succession à la tête du Ps n’est pas à l’ordre du jour. On est en train de vendre les cartes et après, on passera au renouvellement des instances. Je vais continuer à diriger le parti pendant quelques années encore avant de passer le témoin (…) Comme pour le pays, je ne veux pas que le parti soit entre des mains inexpertes », a-t-il expliqué.



Le Quotidien