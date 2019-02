Ousseynou Diop après sa libération: « On m’a sacrifié »

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Février 2019 à 10:33

L’étudiant Ousseynou Diop est désormais libre. Il a en effet été condamné à 3 mois avec sursis, pour apologie du terrorisme alors qu’il a passé quatre ans en prison.



Dans cette affaire, Ousseynou souligne qu’il a été sacrifié, pour être resté 4 ans sans poursuivre ses études, alors qu’il devait passer sa licence de maths, physique et informatique à l’UCAD.













L’As

