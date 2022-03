Ousseynou Ly : « Déchue, Mimi Touré s’était rapprochée de Pastef et avait engagé une bataille contre... » Le coordinateur du parti d’Ousmane Sonko à la Médina, Ousseynou Ly, s’est prononcé sur la sortie de la coalition Benno Bokk Yakaar. Membre du Secrétariat national à la communication, il a minimisé la sortie de l’ancienne ministre Aminata Touré.

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Mars 2022 à 09:22 | | 1 commentaire(s)|

“ Aujourd’hui, la seule personne qu’on appelle chef suprême des Armées,c’est le Président Sall. Dans de pareilles situations, il ne l’a pas fait, il a attendu d’être hors du pays, lors d’une rencontre avec la France, pour donner son point de vue par rapport à ce qui s’est passé “, a laissé d’emblée entendre Ousseynou Ly sur Rfm.



” Je ne saurais donner trop d’importance à cette sortie parce que déjà, je précise que Mimi Touré aujourd’hui, se veut le chantre du bon sens du Républicain. Je rappelle qu’en 2014, après qu’elle ait perdu les élections locales et qu’elle soit démise de ses fonctions de Premier ministre, elle s’est rapprochée de Pastef et engagé une bataille contre le Président qu’elle défend aujourd’hui “, a conclu Ousseynou Ly sur les mêmes ondes.











Actunet



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook