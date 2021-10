Ousseynou Seck: "Thierno Bocoum a offert son fils en sacrifice", une plainte plane sur sa tête selon... Thierno Bocoum annonce une nouvelle plainte suite aux accusations portées à son encontre par un activiste sénégalais du nom de Ousseynou Seck, résident à l'étranger. Ce dernier, à travers un live déclare que Thierno Boccoum a tué son propre fils en avançant comme prétexte que l'enfant s'est tombé dans une fosse.

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Octobre 2021 à 05:38 | | 0 commentaire(s)|

D'après l'activiste, le leader de AGIR a offert son fils pour des sacrifices que lui ont demandés des féticheurs afin de bien exceller dans le milieu politique.



Ne pouvant plus supporter ces lourdes accusations qui ternissent son image et son honneur, le leader de Agir décide à nouveau de saisir la justice pour tirer l'affaire au clair. "J'ai pris ma décision à partir d'aujourd'hui. Je vais porter plainte contre cette personne ici au Sénégal et à l'étranger. J'irai jusqu'au bout. Il va me donner des preuves sur ces graves accusations qu'il vient de faire à mon encontre. Rien ne m'arrêtera cette fois-ci car là c'est de ma famille qu'il s'agit ",/a déclaré Thierno Boccoum ce mardi 05 octobre 2021 à travers un live.



Toutefois, le leader politique a saisi l'occasion pour fustiger le chômage de beaucoup de jeunes Sénégalais qui d'après lui reste la principale cause qui les poussent à se caser sur les réseaux sociaux et appelle ces jeunes à la prudence dans l'utilisation de ces outils.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos