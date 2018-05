Oussouye: Deux jeunes enlevés par des hommes armés

Les attaques à main armée par des bandes supposées appartenir au mouvement rebelle du sud du pays, se succèdent à un rythme inquiétant, au grand dam de la population, cible de prédilection des assaillants. Ce climat délétère prévaut principalement dans la commune de Nyassia (Ziguinchor) et environs.



La énième attaque perpétrée par ces éléments armés supposés appartenir au mouvement séparatiste de la Casamance, date d’avant-hier. Cette fois, des hommes armés ont pris pour cible le village d’Essaout.



Deux jeunes du village, Etienne Diatta et Joseph Sambou y ont été enlevés et conduits dans la forêt. Avisées, la gendarmerie et l’armée se sont déployées dans le secteur et multiplient les recherches.











L’Observateur