Oustaz Alioune Sall en visite au CNRA: Les échanges jugés très enrichissants L’islamologue Oustaz Alioune Sall était ce mercredi au Conseil national de régulation de l'Audiovisuel (CNRA), pour une longue séance de travail et d'imprégnation sur les lois et règlements qui régissent la régulation des médias dans notre pays. Ces échanges avec Babacar Diagne, le président du Conseil national de régulation de l'Audiovisuel, ont été jugés très enrichissants.

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Octobre 2021 à 16:18 | | 0 commentaire(s)|

Très connu, très estimé et bien suivi par la majorité des Sénégalais, mais aussi, important vecteur d’opinion dans notre pays, M. Sall a tenu à s’entretenir avec le Président Babacar Diagne, sur les méthodes d action du régulateur et sur la gestion des dérapages dans l’audiovisuel.



Ces échanges ont très enrichissants, selon Oustaz Sall, interrogé à sa sortie d'audience.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos