Outrage aux magistrats et menaces de mort… : Nit Doff bénéficie d'une liberté sous contrôle judiciaire
Lundi 16 Octobre 2023

Le rappeur et activiste Mor Talla Guèye alias ''Nitt Doff'' a bénéficié d'une liberté provisoire. La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar a accédé à la sa requête depuis le jeudi 12 octobre dernier. « Mor Talla Guèye alias Nit Doff a bénéficié d'une liberté provisoire assorti d'un contrôle judiciaire suite à la décision de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar du 12 octobre 2023 », a notamment fait savoir Me Sarr, qui rappelle que la décision vient d'être exécutée. Mor Talla Guèye devra passer éventuellement dans le bureau du juge d'instruction Oumar Maham Diallo pour signer et il ne doit pas parler du dossier ou quitter le territoire national sans le feu vert du magistrat instructeur, précise la robe noire. Il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt, depuis le 24 janvier 2023, pour diffusion de fausses nouvelles, outrage aux magistrats et menaces de mort sur les autorités judiciaires, peines prévues et punies par les articles 194 et s. 255, 290 du Code pénal.



Source : https://lesoleil.sn/outrage-aux-magistrats-et-mena...

