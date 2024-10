Ouverture de la campagne électorale samedi à minuit : Les candidats partent à la conquête des électeurs

Les 41 listes retenues pour briguer les 165 sièges de l’Assemblée nationale iront à l’assaut des citoyens-électeurs à partir de ce dimanche 27 octobre, à minuit. L’opération de charme électorale va durer 21 jours avant le scrutin du 17 novembre prochain.



D'aprés LeSoleil-Digital, la campagne électorale des législatives anticipées du 17 novembre 2024, qui dure 21 jours, démarre, samedi 26 octobre à minuit. L’opération de séduction des 41 listes en compétition prend fin le vendredi 16 novembre 2024 à zéro heure. Avant même son ouverture officielle, le landerneau politique est depuis l’annonce de ces joutes en ébullition. Les états-majors et directoires de campagne rivalisent d’ingéniosité pour charmer les électeurs particulièrement les indécis aux fins de les convaincre à voter pour eux.



En amont, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) et la Radiodiffusion télévision du Sénégal (Rts), de concert avec les plénipotentiaires et mandataires des listes de candidats avaient fini d’accorder leurs violons pour arrêter de façon consensuelle la diffusion de leur temps d’antenne ainsi que leur ordre de passage. En attendant la diffusion en deux tranches horaires, à partir de ce dimanche, les premiers messages ont été enregistrés depuis trois jours (NDLR : Jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 octobre). Chaque liste aura trois minutes par jour et par candidat.





Selon le directeur de la télévision nationale, Pape Mady Diop, la Rts, chargée du service public de l’audiovisuel, a arrêté un budget sans révéler le montant et déployé des moyens logistiques conséquents ainsi que des ressources humaines pour assurer une bonne couverture de la campagne électorale des des 41 listes en compétition. En attendant, les différents candidats investis sur les listes des 54 circonscriptions électorales du Sénégal et de la diaspora croisent les doigts pour être parmi les 165 élus qui siégeront à la l’Assemblée nationale du Sénégal, glisse la même source.