Ouverture de sa première session : le HCCT se penche sur le statut des chefs de village et délégués de quartier Le Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) a ouvert sa première session de cette année, hier, sous l’ère Aminata Mbengue Ndiaye, après la disparition d’Ousmane Tanor Dieng. La nouvelle présidente du HCCT a déclaré que des propositions seront faites au chef de l’Etat pour revoir le statut des chefs de village et délégués de quartier. « Ils avaient commencé à percevoir des émoluments, mais cela a été arrêté. Nous allons voir comment les aider et les appuyer », a déclaré Aminata Mbengue. La nouvelle présidente du HCCT a également indiqué que sa structure va œuvrer à rendre effectif et efficace le programme zéro bidonville et zéro déchet.

