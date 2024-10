Ouverture des Classes : L’alerte de Abdoulaye Fané président de UNAPEES aux autorités

Plus de 157 écoles dans la région de Dakar sont dans une situation désastreuse à cause des inondations. Une annonce faite par Abdoulaye Fané président de l'association nationale des parents d élèves et étudiants du Sénégal (UNAPEES).

Dans un entretien téléphonique ce dernier a lancé un appel à l'état sur le manque criard d'enseignants au Sénégal et l'éradication des abris provisoires .



Voici Abdoulaye Fané avec Ibrahima Khalil Diemé