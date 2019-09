Ouverture des classes à l'Institution Sainte Jeanne d'Arc: Les filles voilées renvoyées devant huissier

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Septembre 2019 à 17:00

Les filles voilées de l’Institution Sainte Jeanne d’Arc sont exclues de l’établissement. La Direction de l’Institution Sainte Jeanne d’Arc a mis sa menace à exécution. Statuant sur la tenue autorisée pour les élèves, ladite institution, avait décidé d’interdire au mois de mai dernier, le port du voile. Les parents d’élèves musulmans avaient rué dans les brancards et tenu plusieurs manifestations pour dénoncer cette mesure.



Ainsi, la Direction avertit que la tenue de l’école, devra se composer, à partir de cette rentrée de septembre 2019, de l’uniforme habituel, avec une tête découverte. Cette décision vise aussi bien les filles que les garçons.



Le ministre en charge de l’éducation nationale avait pris position et rappelé l’école à la raison. A la rentrée des classes, l’école a décidé de sévir. Plusieurs d’entre elles, précisément des voilées, ont été sorties des classes et placées dans une sorte d’isoloir.



D’après seneweb, ces filles ont été plus tard renvoyées de l’école et, tout cela, en présence d’un huissier. La rentrée se poursuit demain avec la maternelle et le Lycée qui renferme le plus grand nombre de filles voilées.

