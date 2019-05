Ouverture du Dialogue national: Ces personnalités de l’opposition qui prennent part à la rencontre

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mai 2019 à 12:53 | | 0 commentaire(s)|

Le dialogue national se tient au moment où ces lignes sont écrites au Palais de la République. Beaucoup de partis membres de l’opposition et de la majorité, des organisations de la société civile et religieuses prennent part à cette à cette rencontre. La délégation du Front de résistance nationale (Frn) qui regroupe l’ensemble des partis de l’opposition est dirigée par Mamadou Diop Decroix.

Ce dernier est accompagné de Cheikh Issa Sall (Pur), Serigne Cheikh Abdou Bara Dolli (Bokk Gis Gis de Pape Diop), Mamadou Dieng (Parti Arc en ciel), Saliou Sarr, Idrissa Diallo, Cheikh Gueye et Bira Kane Ndiaye pour le compte de Khalifa Sall, Saër Tambedou (marchand ambulant), Ibra Diouf Nokhobaye pour le compte de Madické Niang, l’ancien ministre Habib Sy, Modiene Ndieye pour le compte de Hadjibou Soumaré et un représentant de Boubacar Camara.



Le Parti démocratique Sénégalais qui a décidé de boycotter, est bien présent malgré lui, par son secrétaire général adjoint Oumar Sarr et l’ancien ministre de la Justice Cheikh Tidiane Sy. Moussa Tine, allié de Khalifa Sall a aussi répondu à l’invitation. Idem pour le maire de Dakar, Soham El Wardini,Aïda Mbodj, Amsatou Sow Sidibé (Car Lennen), le sociologue Malick Ndiaye…

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos