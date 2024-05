Ouverture du Dialogue national sur la Réforme et la Modernisation de la Justice

Lundi 27 Mai 2024

Le président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, inaugure aujourd'hui, l'ouverture officielle du Dialogue national au Centre international de Conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio. Cet événement majeur, ayant pour thème « La réforme et la modernisation de la Justice », constitue une plateforme essentielle pour examiner en profondeur le système judiciaire sénégalais et envisager des améliorations significatives.



Les travaux de ce dialogue, dont les conclusions seront présentées le 4 juin prochain, aborderont des thématiques cruciales telles que le statut des magistrats, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature, les conditions de détention et la préparation à la réinsertion sociale des détenus, le régime de la privation de liberté et la prise en charge des enfants en danger ou en conflit avec la loi. Les participants espèrent que ces réflexions mèneront à des résultats concrets, améliorant divers aspects du système judiciaire.

