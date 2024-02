Ouverture du dialogue national : « Tenir les élections avant l’hivernage », la volonté affichée du Président Sall

Après la prise de parole de plusieurs personnalités, dont des chefs coutumiers et religieux, le Président Macky Sall rappelant un adage Wolof, a souligné que « Réro amoul, niaka wakhtane na am ("Il n' y a pas de scission, c’est l’absence d’un dialogue qui fait défaut"-traduction approximative)»



C’est en ce sens qu’il a réitéré sa volonté de trouver une solution relative à la tenue des élections dans les meilleurs délais. Lui et son gouvernement y travaille, pour une échéance avant la saison des pluies.



Il a souligné que même des grandes démocraties qu’il ne citera pas, ont traversé des moments de tension, pour rebondir et devenir plus fortes…