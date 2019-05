Ouverture du dialogue national: trois candidats malheureux répondent présent

Idrissa Seck, Madické Niang et Cheikh Issa Sall vont prendre part au dialogue national. Les trois candidats qui contestent l’élection de Macky Sall se sont réunis hier avec d’autres leaders du Front patriotique pour la défense de la République auquel appartient le Pds, pour dégager une position commune.



« Ce qu’on va faire, vous le saurez demain (aujourd’hui). L’objet était d’harmoniser nos positions par rapport à la rencontre de demain (aujourd’hui) convoquée par le ministre de l’Intérieur. Donc, il fallait échanger. On a trouvé des consensus très forts. On s’est mis d’accord sur une position et vous le saurez demain. Nous irons là-bas pour porter le message, chacun des partis membres du front », a confié Moctar Sourang, l’un des membres du Fnr.



Pour rappel, le ministre de l’Intérieur rencontre ce matin les partis politiques pour poser les jalons du dialogue national prévu le 28 mai prochain. Le Parti démocratique sénégalais (Pds) disqualifie Aly Ngouille Ndiaye et pose ses condition pour prendre part à ces concertations.

