Ouverture officielle de l'autoroute Ila Touba : Abdoulaye Daouda Diallo et des techniciens de l'Ageroute reçus par Serige Mountakha Mbacké

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Septembre 2018 à 18:37 | | 1 commentaire(s)|

Dans le cadre des préparatifs de l'ouverture officielle de l'autoroute illa Touba, une importante délégation conduite par Abdoulaye Daouda Diallo, Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a effectué un déplacement avec des techniciens de l'Ageroute.



À Touba, le ministre et sa délégation ont été reçus par le khalife général Serigne Mountakha Mbacké et par Serigne Bassirou Mbacke Abdou Khadre.



Au menu des échanges l'harmonisation des calendriers du chef de l'État à celui du khalife général pour l'inauguration prochaine de cette importante infrastructre avant le grand magal de Touba.



Leral. Net touba À Touba, le ministre et sa délégation ont été reçus par le khalife général Serigne Mountakha Mbacké et par Serigne Bassirou Mbacke Abdou Khadre.Au menu des échanges l'harmonisation des calendriers du chef de l'État à celui du khalife général pour l'inauguration prochaine de cette importante infrastructre avant le grand magal de Touba.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook