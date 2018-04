Ouza Diallo : «Le Sénégal est sens dessus dessous et les responsabilités sont partagées entre les politiciens, les marabouts et les griots"

Dans les colonnes du journal « La Cloche » l’artiste-compositeur indique que le pays va mal. A la question de savoir si on peut dire que Rewmi nexna aujourd’hui sous Macky Sall, contrairement à ce qu’il avait chanté du temps de Diouf « Président kula néé rewmi nexna, daf lay nax… », Ouza Diallo est radical. « Deuk bi nexul », a-t-il répondu.



Pour l'artiste-composteur, Ouza Diallo, « le Sénégal est sens dessus dessous et les responsabilités sont partagées par les politiciens, les marabouts, les griots… Pour les politiques j’affirme tout de suite que qu’ils ne sont pas à la hauteur. Ce sont, la plupart, des esprits machiavéliques qui ne pensent qu’à leurs intérêts et non à l’intérêt de ceux pour qui ils parlent ou ceux qui les ont élus. Pour ce qui est des marabouts, je pense qu’ils ne jouent pas pleinement le rôle qui leur est dévolu de par leur position.



Personnellement, je crois qu’un marabout est un régulateur social. Quand il voit une chose qui ne marche pas, il doit en parler. Les griots sont également à déplorer dans les comportements qu’ils adoptent aujourd’hui, loin du travail qu’ils doivent faire pour accompagner les sociétés, utilisant les séculaires traditions emmagasinées, dans leur évolution et leur émancipation… ».







