Ouza Diallo annonce la fin : « je suis au crépuscule de ma vie musicale … »

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Décembre 2018 à 10:32 | | 0 commentaire(s)|

Certainement, il fait partie des artistes qui ont marqué leur génération de par leur engagement et de par leur ingéniosité ! Dans un entretien accordé au journal les Echos, Ouza Diallo annonce la fin de sa carrière musicale.



Le père de Adiouza affirme qu’il lui reste juste à faire une dernière œuvre qui va résumer sa carrière. « Je suis plus proche de répondre à l’appel de Dieu qu’à autre chose. Des fois j’ai envie de jouer quand j’assiste aux prestations de ma fille et elle me permet de jouer quelques morceaux pour les nostalgiques. Quand je sors, je suis joyeux, mais avec l’âge, ce n’est plus possible », explique l’auteur de « Sakhar gui youkho ». Concernant son album qui dit-il résumera sa carrière musicale, Ouza Diallo informe que ce sera un rétro.



Les Echos

