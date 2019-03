Ouza Diallo : « depuis 7 ans, Macky Sall est pris en otage par ses alliés » Le Président Macky Sall doit mettre fin au compagnonnage avec ses alliés dans Benno Bokk Yakaar pour son second mandat. C’est l’avis du chanteur Ouza Diallo qui l’a déclaré lors de l’émission ‘’Face to face’’ de la TFM. Parce que, a-t-il dit, « depuis sept ans, le chef de l’Etat est pris en otage par ses alliés. »

