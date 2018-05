Özil et Gündogan, les photos polémiques avec le président Erdogan

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Mai 2018 à 12:24 | | 0 commentaire(s)|

Mesut Özil et Ilkay Gündogan ont déclenché la colère de la fédération allemande en s’affichant aux côtés du président turc Recep Tayyip Erdogan pendant sa campagne électorale le week-end dernier.



Mesut Özil et Ilkay Gündogan, deux joueurs allemands d’origine turque, ont fièrement posé avec le président Recep Tayyip Erdogan dans le cadre de sa campagne électorale, dimanche. Les photos, sur lesquelles on aperçoit également Cenk Tosun, ont beaucoup choqué en Allemagne. Le Parti de la justice et du développement (AKP) du président Erdogan ne s'est pas privé de relayer cette rencontrer sur les réseaux sociaux.



La fédération allemande fustige ses joueurs



"La DFB respecte évidemment la situation spéciale de ses joueurs issus de l’immigration. Mais le football et la DFB défendent des valeurs que M. Erdogan ne respecte pas suffisamment. Il n’est donc pas bon que nos joueurs se soient laissés exploiter pour sa campagne électorale", a regretté la fédération allemande dans un communiqué.



"Ils n'étaient pas conscients de la portée symbolique de ces images, mais nous ne pouvons pas endosser cette responsabilité. Nous en discuterons avec les joueurs", a réagi Oliver Bierhoff, le manager de la Mannschaft.









Rmc



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook