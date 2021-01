PALAIS DE JUSTICE : Assane Diouf promet de ne plus insulter

Au moment où ces lignes sont écrites, le procès d'Assane Diouf se poursuit toujours au niveau de la salle 4 du Palais de Justice. Me Ciré Clédor qui fait sa plaidoirie a révélé que lors de son arrestation, Assane Diouf lui avait juré qu'il n'allait plus insulter. Ce que le prévenu, habillé tout en blanc, a confirmé sur interpellation de son avocat après avoir indiqué auparavant la même chose aux juges non sans présenter ses excuses. N'empêche, Assane Diouf estime qu'il a le droit de s'exprimer au même titre que Moustapha Cissé Lo ou Alioune Doumbourou Sow. Lors de son réquisitoire, le parquet a demandé 2 ans dont 8 mois ferme.

