PAP2A et Souveraineté alimentaire (Par Djibril Gueye) Apes la nomination du nouveau PM Amadou Ba et la formation du gouvernement, j'avais noté des changements dans la dénomination de certains ministères en me posant des questions sur les raisons de ces innovations ayant trait au genre, à la transition écologique et la souveraineté alimentaire.

J'avais aussi noté pour m'en réjouir ,que dans la deuxième phase du PSE qui a fait l'objet d'une évaluation, le Pap2A de 2019 mettait l'accent sur la souveraineté alimentaire.



C'est heureux que le Président Sall vienne donner en conseil des ministres du 12 Octobre 2022 , des instructions claires pour amener son gouvernement à traduire en réalité cette option du Pap2A post Covid en insistant sur la nécessité de mettre en place une stratégie nationale non pas de sécurité alimentaire concept si cher aux bailleurs de fonds qui y voient leurs intérêts mais de souveraineté alimentaire, en mettant l'accent sur l'approche consensuelle donc concertée et participative qui est à l'opposé des approches technocrates qui ont montré leurs limites.



Donc j'applaudis et j'espère que ces instructions seront effectivement mises en œuvre dans la durée sur la base d'un fort consensus national ,pour sortir enfin le Sénégal et nos pays africains de l'économie extravertie et nous ancrer dans le développement durable endogène, après plus de 60ans d' indépendance politique.



J'attends la même chose du côté de la transition écologique ,du genre (attaqué injustement sans réaction officielle par des activistes islamistes ou politiciens ) et de l'économie sociale et solidaire .



Ce dernier secteur a été érigé en ministère plein mais ,parce la vision et la démarche ne sont pas satisfaisantes, il tarde à décoller comme alternative ou palliatif à l'économie dominante liée à la globalisation marginalisante.

