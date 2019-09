PATRIMOINE SUPPOSE DU DIRECTEUR GENERAL DE L'IPRES - Ces immeubles qui intriguent le République et fâche les retraités - De la cité Biagui à Yoff-Tonghor : Voici la maison où il aurait déménagé

- Estimée à près d’un demi-milliard, la résidence présente une insolence inouïe

- Simulacre de conférence de presse : Mamadou Sy Mbengue lit un pamphlet en Wolof et Français, débarrasse le plancher et fuit les grandes questions

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Septembre 2019 à 14:18 | | 0 commentaire(s)|

- «Racine m’a dit puisqu’il part, moi aussi, il faut que je quitte. Si le conseil d’administration décide de mon départ, je partirai mais comme une seule personne le souhaite, je reste jusqu’à ce que l’heure»

- Leral Askanwi exige la réunion d’un C.A d’urgenc











Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos