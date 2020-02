PDG « DORA GAYE »,le mari de l’actrice Clara » Idoles enfin démasqué!

Le mystère qui se cache derrière le nom de PDG a enfin été percé à jour,ce grand Jet setteur des temps modernes, abonné des boites de nuit du « Penc Mi » et « Vogues » celui qui mène une vie de pacha dans casinos Dakarois le soir et se retrouve dans les entrailles du palais et du bulding administratif au petit matin . Qui est vraiment ce Dora Gaye. Celui qui s’est fait connaitre grâce aux multiples chansons du chanteur Wally Seck qui lui sont dédiés,a toujours fait en sorte de cacher son visage,



Cependant c’était sans compter sur la perspicacité des éléments de Sanslimitesn qui ont enfin réussi à mettre une image au PDG de Wally. Les choses s’éclaircissent. Hormis l’entregent de Wally Seck, son chanteur attitré, qui a établi la connexion entre Doro et la Jet set Dakaroise, ce personnage atypique a toujours bien caché son jeu.







Ce polygame est aussi un bon viveur qui a ses quartiers almadies, conduit des bolides et a toujours les poches pleines de billets de banque….





Sanslimites