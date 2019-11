PDS: Des libéraux basés aux États-Unis renouvellent leur soutien à Wade

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Novembre 2019 à 09:31 | | 0 commentaire(s)|



Le Président Abdoulaye Wade a reçu en audience, ce jeudi 31 octobre 2019, une forte délégation de responsables libéraux basés aux État- Unis. Ils étaient venus lui renouveler leur engagement et leur détermination à poursuivre la mobilisation du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) au Sénégal et à l'étranger. Les membres de la délégation ont également exprimé leur satisfaction en ce qui concerne le nouvellement des instances dirigeantes du parti qui a consacré la responsabilisation de jeunes, de femmes et de militants basés dans la Diaspora, selon une note du chargé de Communication du Pds.











