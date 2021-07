PDS: Me Abdoulaye Wade (re) acte l'exclusion de Braya et confirme Mayoro Faye Dans un communiqué dont Leral a copie, Me Abdoulaye confirme l'auto exclusion de Ahmet Fall Braya depuis 2019 et, en appelant pour une réunion au nom du Parti démocratique sénégalais, estime que ce dernier défie carrément son autorité.

Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Juillet 2021 à 19:02 | | 0 commentaire(s)|

"Le frère Secrétaire Général National maître Abdoulaye Wade a été informé par la fédération départementale de Saint louis de la convocation de réunions par M. Ameth Fall Braya au nom du Parti Démocratique Sénégalais, en dehors des instances régulières alors qu’il s’est auto exclu du parti depuis 2019.

Me Abdoulaye Wade considère le geste de Braya comme un acte de défiance et une tentative de saborder le parti, intervenant malgré le ferme avertissement qu’il lui avait adressé en réponse à sa lettre du 25 juin 2021", informe le communiqué.



Bloc autour de Mayoro Faye



"En conséquence, le Secrétaire Général National demande aux militantes et militants, aux mouvements de soutien, aux sympathisantes et sympathisants, de rester unis et vigilants dans la vaste mobilisation déjà enclenchée autour du frère Mayoro Faye désigné pour coordonner le parti dans le département de Saint-Louis.

Me Wade exprime à la fédération départementale de Saint-Louis son soutien ainsi que ses encouragements pour l’important travail engagé en direction des élections locales prévues le 23 janvier 2022 et au-delà.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos