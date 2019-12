PDS : Oumar Sarr se dit prêt à rencontrer Me Wade

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Décembre 2019 à 08:34

Oumar Sarr se dit prêt à rencontrer Me Abdoulaye Wade à l’image de Me Madické Niang, Khalifa Sall et tous les acteurs politiques qui défilent ces derniers temps chez le secrétaire général national du PDS. Il l’a dit hier en marge de l’installation du Comité de pilotage du dialogue National. Interpellé sur le boycott du PDS, Oumar Sarr a estimé qu’il n’a rien à dire à ce propos et qu’il est venu représenter l’Alliance And Suxali Sopi. Poursuivant, il affirme qu’il n’a aucun problème personnel avec Abdoulaye Wade et que c’est le fils du pape du Sopi, Karim Wade qui est la source de la division au sein de la formation «bleu jaune», rapporte L’As.





