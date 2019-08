PDS : Oumar Sarr sort un autre secret des Wade

Oumar Sarr met encore sur la place publique un autre secret des Wade. Après Karim, il a dévoilé les confidences du père de ce dernier, Me Abdoulaye Wade. Dans l’interview qu’il a accordée l’Observateur paru ce mardi, l’ancien N°2 du Pds rapporte que le Pape du Sopi avait envisagé de contacter le président Macky Sall pour la participation du Pds au dialogue national. «Je m’étais réuni longuement le président Wade qui avait donné son accord pour notre présence à l’ouverture du dialogue national et même aux discussions sur le processus national avec le ministre de l’Intérieur, et nous étions même entendus sur la déclaration liminaire. Karim Wade, au dernier moment, et à deux reprises l’avait fait changé d’avis et comme explication, le père m’a répété devant témoin que seuls les imbéciles ne change pas d’avis (…) Le président Wade a, par la suite, fait savoir dans une des réunions fermées dans lesquelles il invitait les personnes de confiances de Karim Wade, qu’il se pouvait que le Pds aille au Dialogue national et, c’est certainement avec l’aval de Karim Wade », confie-t-il.

