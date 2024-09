PDS : Tafsir Thioye, Woré Sarr et Cie dénoncent une profonde crise de confiance démobilisatrice et destructrice des principes et règles démocratiques Réunis en conclave au domicile de la sœur Woré SARR, Secrétaire Général Nationale Adjointe chargée des femmes, des militants et militantes du Parti Démocratique Sénégalais, venus d’horizons divers, responsables à la base, membres du secrétariat national et du comité directeur se sont penchés sur le fonctionnement du parti, son avenir et sa participation aux prochaines élections législatives anticipées.

L’accent a été mis sur les nombreux dysfonctionnements et la paralysie qui frappent les organes de direction:

⁃ Le Secrétariat National ne s’est pas réuni depuis sa mise en place en 2019,

⁃ Le comité directeur ne s’est pas réuni depuis 2019.

⁃ Le Bureau Politique ne s’est pas réuni depuis 2015. Les renouvellements qui étaient censés apporter des correctifs et contribuer au renforcement de l’organisation ont été émaillés, selon plusieurs témoignages, d’abus, d’irrégularités inacceptables, de dysfonctionnements majeurs en violation flagrante des textes qui régissent le fonctionnement du parti.



Il s’y ajoute les décisions arbitraires de nomination à des postes électifs et contre des responsables qui ont fini par saper dangereusement les fondements démocratiques du parti. Certaines décisions majeures qui sont prises sans concertation préalable, et qui engagent le parti, n’emportent généralement pas l’adhésion des militants et militantes installant du coup une profonde crise de confiance démobilisatrice et destructrice des principes et règles démocratiques au sein du parti.



La base est ainsi coupée des réalités et laissée à elle-même dans un contexte de recomposition politique majeure. Les participants ont également constaté pour le regretter, une interdiction d’accès à la permanence à une certaine catégorie de militants et militantes taxés fallacieusement et injustement de « frondeurs » ou de « dissidents ».



Au regard de cette situation, des enjeux politiques et des menaces qui pèsent sur l’avenir du parti démocratique sénégalais, les participants se sont engagés à œuvrer pour un meilleur fonctionnement du parti. C’est ainsi qu’à l’unanimité, les participants ont tous décidé de se mobiliser et de se battre pour un retour aux principes de base et au respect des textes qui régissent le parti: statuts, règlement intérieur. Sur ce, les participants lancent un appel à tous les frères et sœurs épris de justice et attachés aux valeurs et principes du parti, à son honneur et à sa devise, à se mobiliser et à rejoindre le combat pour redorer le blason du parti démocratique sénégalais.



Evoquant la dissolution de l’Assemblée Nationale et l’organisation d’élections législatives anticipées, les participants soulignent avec étonnement, l’impréparation du parti et sa valse dangereuse et éhontée entre la majorité sortante et la nouvelle majorité à la surprise générale des Sénégalais et des militants soucieux de la préservation de la dignité de leur parti. Cette posture dangereuse a fini d’installer un malaise généralisé au sein du parti et chez de nombreux sympathisants.



Les participants mettent ainsi en garde tous ceux qui seraient tentés de faire du PDS « un parti yobaléma » et promettent de veiller à préserver l’œuvre du Président Abdoulaye WADE qui est devenue un patrimoine pour l’humanité. Le frère Tafsir THIOYE a été chargé de mettre en place un comité de réflexion stratégique pour définir les perspectives politiques et électorales.



