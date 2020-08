PDS de France - Me Wade "réveillé" et Karim sommé de rentrer au Sénégal, quoique... La léthargie qui est au niveau du Parti démocratique sénégalais (Pds) et l'absence prolongée de Karim Wade au Sénégal ont fini d'énerver la filiale France qui sonne l'alerte et donne l'assaut.

"Le parti doit jouer son rôle. Un parti d'opposition se doit de faire face au pouvoir", ont-ils dit.



Selon les membres du parti démocratique sénégalais de France, "il faut que Karim Wade revienne au pays. Quoi que cela puisse lui coûter, il doit revenir", attaquent-ils.



Pour rappel, Me Abdoulaye Wade se fait de plus en plus rare médiatiquement et sur les affaires du pays, en sus de la débandade au sein de son parti avec une cascade de démissions.

Karim Wade est en exil au Qatar depuis plusieurs années et n'est plus aussi actif sur les réseaux qu'il ne l'était avant.



Annoncé au Sénégal depuis près de deux ans, ses partisans attendent toujours.



