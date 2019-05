PDS : les représailles contre Oumar Sarr commencent La défiance de Oumar Sarr contre Me Abdoulaye Wade en participant au dialogue national, malgré l’ordre de boycott du parti ne pouvait pas rester sans conséquence. Et cela n’a pas tardé. Le secrétaire général national adjoint du Pds, ne figure pas, en effet, sur la liste des militants convoqués, ce jeudi matin à 11h au siège du parti, selon seneweb.

Par ailleurs, le maire de Dagana, ne devrait, pas non plus, faire partie de la délégation du parti, qui représentera le PDS à la cérémonie du Laylatoul Kfadr à Touba ce jeudi. Une délégation qui sera conduite par le député Serigne Cheikh Bara Dolly Mbacké, par ailleurs président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie.

Les jours de Oumar Sarr au Pds sont-ils comptés ? Les prochains jours nous édifieront.



