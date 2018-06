PENETRATION DE L’INTERNET : Le Sénégal compte 9. 606. 817 abonnés et leral 7 millions de visiteurs par mois . Le Sénégal vient d’ouvrir, sur un financement de l’usaid, un portail d’informations com- merciales (Pic). Lors de la cérémonie de lancement officiel dudit portail, le ministre du Commerce, de la consom- mation, du Secteur informel et des Pme, Alioune Sarr, a soutenu que le but visé est «l’harmonisation et la simpli- fication des règles de procé- dures en matière de com-



Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Juin 2018 à 04:40 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre du Commerce, de la consommation, du Secteur informel et des Pme, Alioune Sarr, a procédé hier, en pré- sence du premier conseiller de l’Ambassade des Etats Unis, Martina Boustani, des représen- tants de la Douane, du secteur privé, du patronat, et d’opéra- teurs tels que les transitaires, au lancement officiel du portail

d’informations commerciales (Pic). L’objectif visé dans cet accord, selon Alioune Sarr, est «l’harmonisation et la simplifi- cation des règles de procédures en matière de commerce inter- national, notamment celles liées aux opérations d’exportations et d’importations». Mais, pré- cise le ministre du Commerce qui présidait la rencontre, l’ob- jectif majeur est de réunir en un seul endroit toutes les informa- tions fournies par nos diffé- rentes administrations. «Par cet acte, le pays marque son enga- gement résolu à mettre en oeu- vre l’accord de facilitation des échanges, en particulier la dis- position dans son article pre- mier sur la publication de tous les renseignements relatifs aux opérations de commerce, de manière accessible et non dis- criminatoire, mais aussi et sur- tout notre dynamique d’ouver- ture commerciale et de dématé- rialisation des procédures et de facilitations des échanges », dit- il. A en croire le ministre du Commerce, l’information dans le monde des affaires est deve- nue cruciale, et elle conditionne la survie des entreprises, plus particulièrement des Petites et moyennes entreprises (Pme) qui constituent l’essentiel de notre tissu économique. Avec ce

portail, fait constater Alioune Sarr, «le Sénégal met à la dispo- sition des opérateurs écono- miques nationaux, mais égale- ment de l’extérieur, les informa- tions relatives à ses règlemen- tations». Il fait savoir par la même occasion que le Pic vise également à améliorer l’envi- ronnement des affaires, et les investissements viennent à son heure. Aussi a-t-il indiqué que «selon les statistiques fournies par l’observatoire sur les sys- tèmes d’informations, le Sénégal compte 9. 606. 817

abonnés à l’internet, dont 9. 340. 927 abonnés au 2G, 3G et 4G, soit 97 % du total des abon- nés, et un taux de pénétration des services internet de plus de 62% en 2018 contre 59% en 2019». Ces données, selon le ministre du Commerce, confor- tent l’idée que le Sénégal est dans la bonne voie. Lui emboitant le pas, le premier conseiller de l’Ambassade des Etats-Unis a abondé dans le même sens en magnifiant la réalisation de ce portail commercial.



( Seydina Omar Guéye et toutinfo.net )

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook