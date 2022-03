PÉTROLE -Le Brent dépasse les 110 dollars : L'AIE va puiser dans ses réserves stratégiques

Au total, ils vont libérer 60 millions de barils, ce qui représente 6 jours de production russe. Avec 10 millions de barils par jour, Moscou est l'un des trois premiers producteurs au monde aux côtés des Etats-Unis et de l'Arabie saoudite.



L'AIE a pris de telles mesures trois fois depuis sa création : à l'approche de la première guerre du Golfe en 1991, quand des ouragans ont ravagé les installations pétrolières dans le golfe du Mexique en 2005 et au moment de la guerre civile libyenne en 2011.



Les membres ont à leur disposition 1,5 milliard de barils en stocks.

Les membres de l'Agence internationale de l'énergie ont décidé de libérer 60 millions de barils de pétrole brut face à la hausse des cours liée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Une décision prise alors que les cours continuent de flamber. Ce mercredi, le baril de Brent a dépassé les 110 dollars pour la première fois depuis 2014.

