PHOTO - Accident à Ziguinchor : Triste Nouvelle, Voici Ndèye Ardiana Danfa, la femme décédée avec son bébé

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Août 2019 à 11:40 | | 0 commentaire(s)|

Ndèye Ardiana Danfa et sa fille Fatoumata sont parmi les victimes de l’accident qui a eu lieu ce lundi sur l’axe Ziguinchor-Oussouye. Sur facebook, les témoignages de ses proches et amis se multiplient.



Cette étudiante en géographie s’apprêtait à soutenir son mémoire dans quelques semaines. Âgée de 37 ans, elle était mariée et maman d’une petite fille de deux mois. Toutes les deux ont péri dans ce violent accident.



LERAL.NET présente ses condoléances à la famille....



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos