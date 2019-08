PHOTO - Adama Gaye préface un ‘’livre noir’’ sur Macky et Aliou Sall

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Août 2019 à 12:13 | | 1 commentaire(s)|

Arrêté et envoyé en prison pour offense au chef de l’état, Adama Gaye attend son procès. Mais les choses ne vont pas être faciles pour lui. Car, le journaliste a préfacé le livre d’un activiste qui va bientôt sortir. Un ‘’livre noir’’ sur Macky Sall et son frère Aliou. Intitulé « les frères Sales au pouvoir : chroniques d’une gouvernance familiale, sombre et tumultueuse », il est écrit par Idrissa Fall CISSE, un communicant sénégalais né à Colobane.



Très engagé dans certaines causes. Il est l’un des activistes parmi les plus populaires sur les réseaux sociaux.











Les Echos





