(PHOTO)- Gestionnaire de « Sénégal découverte » et de l’hôtel Palm Beach: Mme Sow, une femme d’affaires au service de son époux

Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Décembre 2019 à 21:02 | | 0 commentaire(s)|

La charmante et brillante affairiste, Mme Sow opère dans le domaine touristique et de l’hôtellerie. Elle est la femme du propriétaire de « Sénégal découverte ». Mme Sow est aussi, gestionnaire du prestigieux hôtel de luxe, Palm Beach. Une icône, très dynamique qui appuie les actions et entreprises de son mari. Accueillante et ouverte, Mme Sow, reste disposée à soutenir au quotidien les nécessiteux. Elle redonne tout simplement, le sourire…comme elle sourit. Bravo !