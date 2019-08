Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici PHOTOS - Brigitte Macron stylée durant le G7 a multiplié les looks Louis Vuitton Rédigé par leral.net le Lundi 26 Août 2019 à 11:03 | | 0 commentaire(s)| Durant le G7 du 24 au 26 août, Brigitte Macron a multiplié les looks estivaux et élégants. Et a de nouveau fait honneur à la marque Louis Vuitton.

L'élégance au sommet. Tandis que le G7 qui se déroule à Biarritz depuis le 24 août touche à sa fin, celle qui a fait sensation loin de la politique durant ces quelques jours n'est autre que Brigitte Macron. Au début de ce sommet, c'est au côté d'Emmanuel Macron qu'elle a accueilli comme il se doit les dirigeants conviés. Et une fois n'est pas coutume, la Première dame a fait confiance à la marque française Louis Vuitton qu'elle affectionne tant.





Pour l'occasion, elle avait choisi une robe crème aux manches longues et au col rond, qui coûte un peu plus de 2 600 euros, associée au célèbre escarpin Eyeline de la marque, qu'elle portait en camel. Après le coup d'envoi du G7, c'est cependant loin de la politique que Brigitte Macron a emmené les épouses des dirigeants conviés, visiter le village d'Espelette, situé à 25 km de Biarritz. Au programme : démonstration de pelote, visite de la maison d'Edmond Rostand, ainsi que de l'un des champs de piments du village.



Une journée mouvementée où elle s'est affichée complice avec Melania Trump, et pour laquelle elle avait choisi une robe rouge flamboyante, Louis Vuitton, aux épaules dénudées. Une tenue estivale qui faisait ressortir sa peau bronzée, et que l'épouse d'Emmanuel Macron portait avec des escarpins graphiques en cuir marron avec une bride, siglés du célèbre monogramme LV sur les talons, vendus au prix de 690 euros.













