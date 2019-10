Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici PHOTOS - Carla Bruni-Sarkozy au naturel dans la nouvelle pub Burberry Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Octobre 2019 à 12:51 | | 0 commentaire(s)| Carla Bruni Sarkozy à la première du film "Les Misérables" lors du 72ème Festival International du Film de Cannes, le 15 mai 2019.

Des podiums à l'Élysée, Carla Bruni-Sarkozy a eu un destin unique. Maintenant libérée de ses fonctions de première dame, elle peut enfin se consacrer à des projets plus personnels comme reprendre la chanson ou apparaître dans la nouvelle campagne d'hiver Festive de Burberry.

Burberry vient de dévoiler sur Instagram sa toute nouvelle campagne Festive pour 2019 et, le moins que l'on puisse dire, c'est que le casting est cinq étoiles.



Sous la direction de Riccardo Tisci, le directeur créatif de la marque, un parterre de stars ont accepté d'être filmées. Parmi elles, on retrouve Sasha Pivovarova, chouchoute de la marque Prada, les ambassadeurs de la marque Zhou Dongyu et Ah In Yoo, ainsi que Ikram Adbi Omar. Le mannequin suédois né de parents somaliens est la première femme portant un hijab à intégrer une campagne de la célèbre marque. On ne peut que féliciter la marque d'avoir misé sur la diversité en faisant appel à autant de talents différents.



La publicité de la marque de luxe britannique met aussi en scène Carla Bruni-Sarkozy qui nous ravit d'un battement de cils, les yeux tout juste ourlés d'un trait d'eye-liner. Sur Instagram, l'ex-première dame a exprimé toute son admiration pour Riccardo Tisci. "C'était un rêve de travailler avec toi", poste-t-elle en story.



La chanteuse avait déjà fait allusion à ce directeur artistique en pleine Fashion Week en postant une photo d'elle au défilé Burberry. Présente sur la plupart des défilés, Carla Bruni-Sarkozy prouve bien qu'elle n'a pas oublié son premier amour : la mode. Icône absolue des années 90, et après un passage plus délicat durant sa deuxième grossesse, elle reste toujours proche de la mode et affiche un style pointu. Le 22 septembre 2017, la marque Versace lui avait fait l'honneur de l'inviter sur un défilé pour le final du défilé printemps-été 2018. Pour un hommage à son frère, assassiné vingt ans plus tôt, Donatella Versace a réuni les supermodels les plus emblématiques de l'époque : Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Helena Christensen toutes drapées d'or. Ne manquait à l'appel que Linda Evangelista . Vingt ans après ses adieux aux podiums, l'année de ses 30 ans, Carla Bruni retrouvait donc ces spotlights le temps d'un tableau nostalgique dont la bande-son était le culte Freedom! '90 de George Michael. Un grand succès de la part de Donatella !











