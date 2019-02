PHOTOS - Darou Mousty manifeste son satisfecit à Macky Sall Darou Mousty, la cité de Mame Thierno Birahim Mbacké manifeste son satisfecit mais surtoutk son adhésion totale aux politiques publiques conduites sous le magistère du Président Macky SALL. Elle le lui a montré de fort belle manière, en constituant une marée humaine tout le long de l’artère principale qui traverse la ville. Sur environ deux kilomètres, le cortège beige et marron s'est difficilement frayé un passage. Baye Fall, jeunes, femmes, enfants et personnes de tous âges ont arboré t-shirts, boubous, flyers… et drapelets à l’effigie du Benno. Mieux, les populations ont entonné des chants à la gloire du Président de la République.

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Février 2019 à 13:35











