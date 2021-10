Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici (PHOTOS) / En vacances à Dakar: Les clichés d’Omar Sy et sa mère Rédigé par leral.net le Lundi 25 Octobre 2021 à 19:36 | | 0 commentaire(s)| L’acteur Omar Sy partage un de ses rares moments de famille. La vedette de la série Lupin, succès mondial de Netflix en 2021, était en visite au Sénégal, son pays d’origine, avant de reprendre le chemin des plateaux de tournage. Le célèbre comédien a pris beaucoup du plaisir.



Omar Sy accède à la notoriété en formant, avec Fred Testot, le duo comique Omar et Fred. En 2011, tient aux côtés de François Cluzet la vedette du film Intouchables, qui avec 19,44 millions de spectateurs, est au premier rang du box office français en 2011 et le troisième plus gros succès du cinéma français.

Il reçoit en 2012, le César du meilleur acteur pour sa prestation dans Intouchables. Ce succès lui ouvre notamment les portes d’Hollywood et il tourne dès lors dans plusieurs blockbusters du cinéma américain (X-Men, Jurassic World et Inferno). Omar Sy est cité parmi les 100 personnalités les plus influentes au monde.



Accueil Envoyer à un ami Partager